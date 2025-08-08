F1: Jean Alesi critica declarações de Hamilton
O ex-piloto da Ferrari, Jean Alesi, criticou as recentes declarações de Lewis Hamilton após o Grande Prémio da Hungria, onde o heptacampeão mundial se descreveu como “inútil” e sugeriu que a Ferrari “contratasse outro piloto”. Alesi considerou a atitude de Hamilton “desmoralizante” e disse que lendas como Senna ou Schumacher nunca fariam tais comentários.
As suas declarações somam-se às crescentes críticas de figuras como Ralf Schumacher e Bernie Ecclestone, que questionaram a motivação de Hamilton e sugeriram que a reforma pode estar próxima.
“Na minha opinião, a atitude de Hamilton é desmoralizante para aqueles que trabalham com ele”, disse Alesi. “Senna ou Schumacher nunca diriam isso.”
A atitude de Hamilton tem motivado os mais diversos comentários. Desde elogios pela franqueza, a críticas pela postura cabisbaixa. Há quem desconfie que Hamilton nunca mais vai regressar ao topo, outros têm confiança nas capacidades do heptacampeão do mundo.
Mas o discurso de Hamilton não é novo. Em tempos de maiores dificuldades, que durante vários anos foram poucos, a postura do #44 era algo semelhante ao que vimos na Hungria. Mas depois de alguns dias fora do mundo da F1, regressava pronto para provar o seu valor. As férias chegam na altura certa para recalibrar e mesmo que Hamilton já não tenha a mesma velocidade de outros tempos, tem plenas capacidades para ter sucesso na Ferrari. Veremos se será capaz de o conseguir.
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
Scirocco
8 Agosto, 2025 at 14:03
Comentários infelizes por parte de Hamilton, sobretudo para o seu passado e para o que aufere na Ferrari.
Pity
8 Agosto, 2025 at 14:11
Pois… o Senna não diria, porque também ele sonhava em terminar a carreira na Ferrari, «mesmo que o carro ande como um fusquinha», palavras do próprio. Para quem não sabe “fusca”, no Brasil, é o mesmo que “carocha”.
Schumacher também não diria porque, quando foi para a Ferrari, ainda “só” tinha dois títulos e levou a turma dele toda para lá.
Perguntem ao Prost, talvez que ele tenha uma opinião diferente… O Hamilton não foi tão longe, culpou-se a ele próprio, não o carro.