F1: Jean Alesi critica declarações de Hamilton

O ex-piloto da Ferrari, Jean Alesi, criticou as recentes declarações de Lewis Hamilton após o Grande Prémio da Hungria, onde o heptacampeão mundial se descreveu como “inútil” e sugeriu que a Ferrari “contratasse outro piloto”. Alesi considerou a atitude de Hamilton “desmoralizante” e disse que lendas como Senna ou Schumacher nunca fariam tais comentários.

As suas declarações somam-se às crescentes críticas de figuras como Ralf Schumacher e Bernie Ecclestone, que questionaram a motivação de Hamilton e sugeriram que a reforma pode estar próxima.

“Na minha opinião, a atitude de Hamilton é desmoralizante para aqueles que trabalham com ele”, disse Alesi. “Senna ou Schumacher nunca diriam isso.”

A atitude de Hamilton tem motivado os mais diversos comentários. Desde elogios pela franqueza, a críticas pela postura cabisbaixa. Há quem desconfie que Hamilton nunca mais vai regressar ao topo, outros têm confiança nas capacidades do heptacampeão do mundo.

Mas o discurso de Hamilton não é novo. Em tempos de maiores dificuldades, que durante vários anos foram poucos, a postura do #44 era algo semelhante ao que vimos na Hungria. Mas depois de alguns dias fora do mundo da F1, regressava pronto para provar o seu valor. As férias chegam na altura certa para recalibrar e mesmo que Hamilton já não tenha a mesma velocidade de outros tempos, tem plenas capacidades para ter sucesso na Ferrari. Veremos se será capaz de o conseguir.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA