F1, Jean Alesi: “Carlos Sainz faz-me lembrar Alain Prost”

Jean Alesi está muito entusiasmado com a nova dupla da Ferrari. Carlos Sainz é o novo colega de equipa de Charles Leclerc, e o ex-piloto da Ferrari deixou rasgados elogios ao espanhol.

“Gosto muito do Charles e gosto muito do Carlos porque ele cresceu muito ao longo dos anos e fê-lo da forma correta”, disse Alesi a La Gazzetta dello Sport. “Ele passou por muitas fases, mas nunca se queixou, nunca fez barulho. Tenho a certeza que ele vai continuar desta forma, fazendo coisas boas para a Ferrari e coisas boas para si próprio”.

“A sua principal característica é saber finalizar o seu trabalho da melhor maneira possível. Faz tudo passo a passo, estruturando o fim-de-semana com vista ao crescimento. Se ele fizer o quinto tempo mais rápido na qualificação de sábado, há boas hipóteses que ele esteja no pódio no domingo. Neste sentido, ele lembra-me muito Alain Prost que, independentemente do carro, fazia sempre o seguinte: na sexta-feira e no sábado não se dava muito por ele, mas então ele sabia como aproveitar qualquer oportunidade que a corrida lhe oferecesse. E ele otimizava o resultado. Sainz é assim. Um homem que pensa muito e bem. E com estas qualidades ele tornar-se-á uma referência e um estímulo para Leclerc”.