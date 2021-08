F1: Jantes para 2022 apresentam novos desafios durante troca de pneus | AutoSport

Olhando para o monolugar protótipo que a F1 apresentou em Silverstone, pôde-se ver que as jantes são diferentes das atuais, tendo ainda um apêndice aerodinâmico por cima das rodas. Estes são pormenores que vão obrigar a uma adaptação das equipas no momento das paragens para trocas de pneus. Obviamente, e como estamos a falar de F1, todos estes pequenos pormenores são pensados e trabalhados antes da primeira saída para a pista.

James Key, diretor técnico da McLaren, confirmou isso mesmo e que este é mais um desafio que se coloca às equipas para 2021.

“Terá obviamente uma implicação, as jantes têm formas diferentes e são mais pesadas, pelo que teremos de nos habituar”, explicou Key.”Vê-se no protótipo, que temos estes que são denominados como guarda-lamas.Não são guarda-lamas, obviamente, são dispositivos aerodinâmicos, mas parecem-se com guarda-lamas sobre as rodas da frente. Não atrapalham, a menos que estejam ligeiramente deslocados. Colocam certamente um obstáculo no caminho de um dos braços do mecânico, que está a substituir a roda da frente ou a removê-la. As superfícies do tambor também são diferentes. São todas geometrias prescritas. São geometrias que todos terão, mas representam desafios diferentes.”

A McLaren começou a construção de um túnel de vento, que espera poder começar a utilizar em 2024. Zak Brown já tinha dito que atualmente a equipa tem “um dos túneis de vento tecnicamente menos desenvolvidos e isso é uma enorme desvantagem”. James Keu explicou agora, em entrevista à publicação Motorsport-total, onde perde a McLaren para os rivais.

“Há dados que simplesmente não podemos obter com o modelo atual. É um ótimo sistema que nos serviu bem, mas também sabemos que existem sistemas mais recentes que foram construídos com tecnologia melhor um pouco depois. (…) Os novos investimentos são mais para refinar nossas opções e possivelmente fazer outras coisas. Estamos ansiosos por isso, mas quando se trata de grandes decisões arquitetónicas, quando temos grandes áreas para desenvolver, formatar e modelar, o equipamento atual pode, em geral, tomar decisões nesta fase. Podemos ter uma desvantagem com alguns pormenores.”