F1, Jan Monchaux sobre o shakedown em Barcelona: “um momento crucial” | AutoSport

A Alfa Romeo levou o novo C43 para a pista poucos dias depois do evento de apresentação da temporada de 2023. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu já tiveram as primeiras sensações ao volante do monolugar que vão pilotar em 2023, no primeiro de dois dias permitidos para filmagens e limitados a 100km. A pista escolhida foi uma das mais conhecidas das equipas de Fórmula 1, o Circuito Barcelona-Catalunha que recebeu os testes de pré-temporada até ao ano passado.

“A estreia do nosso C43 é um momento crucial na nossa época: marca o início da fase do carro em pista e realmente dá a ideia de quão próxima está a época”, disse o responsável técnico da Alfa Romeo, Jan Monchaux. “Hoje foi importante para assegurar que tudo está bem, não só com o carro mas também com a equipa mais alargada, antes do que vai ser um início crucial do campeonato. Temos de agradecer a todos os que trabalharam no carro, e naturalmente também aos nossos parceiros Ferrari, por nos terem trazido até aqui. Estamos prontos para os testes e mal podemos esperar para começar a trabalhar no Bahrein”.

A equipa permanecerá no circuito até sábado para o seu segundo dia de filmagem permitido, com o piloto de reserva Théo Pourchaire a juntar-se a Bottas e Zhou. A Haas também deverá estar em ação no sábado com o VF-23 em Silverstone, enquanto a Williams tem agendado o mesmo com o FW45 na segunda-feira.