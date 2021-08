F1, Jan Monchaux sobre monolugar de 2022: “Acho que serão três segundos mais lentos” | AutoSport

O novo regulamento para o próximo ano vai originar uma das maiores mudanças na F1, mas é ao mesmo tempo um dos mais restritivos da história da competição, tentando manter sob controlo os custos associados ao desenvolvimento de um novo carro.

O diretor técnico da Alfa Romeo, Jan Monchaux explicou à publicação alemã Auto Motor und Sport, como as equipas se adaptaram a uma nova realidade do regulamento para desenhar e construir o carro do próximo ano.

“Já não existe o começo clássico, com uma folha de papel em branco. Os novos regulamentos são extremamente restritivos, definidos com precisão e muito limitados em si mesmos. Depois, há regulamentações como testes de colisão, que são a base do chassis. Além disso, já temos as especificações da Ferrari no que diz respeito à unidade motriz e dos pneus novos, sobre os quais já temos informações suficientes. A F1 também desenvolveu um carro em paralelo, para verificar se seus objetivos, ou seja, facilitar a ultrapassagem, serão cumpridos. E isso é compartilhado com as equipas. Já existe uma estrutura básica claramente definida para um primeiro layout. Todos se baseiam nisso. A partir daí começa o jogo normal de otimização aerodinâmica. Os especialistas têm uma ideia específica depois de apenas algumas semanas, o que fará com que esses novos carros sejam diferentes. Um plano de desenvolvimento é então baseado nisso e as alterações aerodinâmicas começam.”

Sobre a diferença entre os atuais carros e a próxima geração, Monchaux pensa que os monolugares de 2022 poderão ser 3 segundos mais lentos, do que agora.

“Com o primeiro layout, incluindo o peso adicional, (a diferença) foi de cinco a seis segundos mais lento. Há que compensar os 40 quilos primeiro. O novo combustível pode custar potência aos motores. Temos de esperar e ver o que os fabricantes de motores dizem acerca disso. É difícil estimar quanta diferença se pode recuperar com a aerodinâmica. Acho que serão três segundos mais lentos. Mas o campeão mundial, provavelmente, vai encurtar para um segundo e meio a dois. Essa é a minha avaliação. Limite orçamental ou não: as grandes equipas têm boas pessoas e métodos para atingir os seus objetivos mais rapidamente do que as pequenas.”