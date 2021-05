F1, Jan Lammers: “Quando Lewis Hamilton perde, critica a equipa” | AutoSport

O ex-piloto de Fórmula 1 e promotor do Grande Prémio dos Países Baixos Jan Lammers, criticou a postura de Lewis Hamilton no final do GP do Mónaco.

Para Lammers, o campeão britânico teve um comportamento pretensioso, quando apontou o dedo à equipa e não assumiu a sua parte da responsabilidade:

“Penso que o seu comportamento é bastante inconsistente”, disse Lammers à RacingNews365.com. “Damos-lhe todo o crédito quando ele ganha, ou quando ele faz a pole position. Correu mal para o Hamilton na qualificação. Ele pode queixar-se da equipa e da estratégia, etc., mas se tivesse pilotado um pouco melhor no sábado, a equipa também não teria tido este problema. Assim, a sugestão de que ele próprio não poderia ter feito nada melhor foi bastante pretensiosa. Esse foi apenas o comentário errado”.

Estas declarações surgem numa altura em que Max Verstappen, compatriota de Lammers, luta com Hamilton pelo título, o que não tem de ser tido em conta, analisando estas declarações

“Ele teve um mau fim-de-semana, ele próprio e a equipa. Se ele tivesse uma qualificação melhor, a equipa não teria ficado tão nervosa. E o facto é que Valtteri Bottas esteve melhor. Ele está a criticar a equipa por más decisões, como resultado da sua própria má qualificação. Acho que isso é muito errado”.

“Os fãs e os media dão-lhe todos os elogios, mas depois, quando as coisas não correm bem num fim-de-semana, ele culpa a sua equipa”.