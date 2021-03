F1: Jamie Chadwick mantém-se como piloto de desenvolvimento na Williams

Jamie Chadwick irá manter o lugar como piloto de desenvolvimento da Williams esta temporada. A piloto e campeã da W Series renova assim a sua ligação com a equipa britânica.

“Tenho adorado trabalhar com a Williams até agora e não podia estar mais satisfeita por continuar a trabalhar com a equipa no meu papel de piloto de desenvolvimento”, disse Chadwick. “Sinto que estou sempre a melhorar como piloto, e o meu tempo passado no simulador na próxima temporada provará ser inestimável.”.

Williams disse que a jovem de 22 anos “aumentará o seu programa de simulador” este ano e “apoiará a equipa através das suas atividades de marketing nos meios de comunicação social ao longo da temporada”.

O director da equipa, Simon Roberts, acrescentou: “Estamos encantados por Jamie continuar como piloto de desenvolvimento da equipa. Ela não só é uma grande embaixadora do desporto feminino e desempenha um papel importante na promoção das mulheres no desporto motorizado, o seu trabalho no simulador e nos bastidores de Grove é extremamente valioso. A determinação e a vontade de Jamie de fazer mais, bem como de alargar os limites, é algo que admiramos na Williams e estamos todos ansiosos pelo próximo ano, com Jamie como parte da equipa”.