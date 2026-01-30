F1, James Vowles:“Estou confiante de que não ficaremos para trás”

A ausência da Williams no shakedown de pré-temporada de Fórmula 1 em Barcelona foi o tema forte do arranque desta semana de testes privados em Barcelona, provocando frustração tanto na equipa. James Vowles explicou os motivos que levaram a formação de Grove a optar por um teste virtual no Reino Unido em vez de marcar presença no Circuito da Catalunha.

A Williams decidiu não participar nos cinco dias de testes em Barcelona e concentrou-se numa simulação em pista virtual, garantindo, contudo, que estará pronta para os ensaios oficiais no Bahrein, agendados para 11 de fevereiro. Embora reconheça que esses contratempos representaram um obstáculo, Vowles sublinhou que se trataram apenas de episódios pontuais num programa global muito ambicioso.

A Williams mantém confiança de que chegará preparada ao arranque da fase seguinte de testes e que não ficará para trás em relação aos rivais.

James Vowles relatou a reação de Carlos Sainz que se ofereceu imediatamente para ajudar a equipa: “Desde o momento em que liguei ao Carlos, a primeira pergunta dele foi: ‘O que posso fazer para ajudar? Estou convosco e apoio-vos.’ Ele está tão frustrado quanto eu. Estamos aqui para correr, testar ou fazer um shakedown, dadas as circunstâncias atuais.

Sobre as razões da ausência em Barcelona, explicou: “Começámos a ficar um pouco atrasados em algumas peças e isso implica compromissos. Forçámos claramente os limites em certas áreas, incluindo alguns testes de impacto associados.” E precisou: “Foram apenas um contratempo no panorama geral, um entre vários fatores que nos levaram além do que era possível no tempo disponível.”

Quanto ao impacto da decisão, Vowles foi categórico: “Estou confiante de que não ficaremos para trás.”