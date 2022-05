F1, James Vowles: “Uma exibição à campeão” | AutoSport

Lewis Hamilton fez a melhor exibição da época em Barcelona com uma grande recuperação que lhe valeu o quinto lugar, apesar de todas as contrariedades. A prestação foi elogiada por Toto Wolff e pelo resto da equipa. James Vowles admitiu no briefing final da corrida, que tinha sido uma exibição à campeão:

“Lewis fez um trabalho incrível”, disse Vowles ao canal Mercedes no YouTube. “É muito difícil explicar como é difícil quando se está no fundo da grelha. Para ele, no carro nessa altura, quase nem conseguia ver um concorrente à sua frente e os que conseguia ver estavam claramente fora dos pontos. E no entanto, ele deu tudo e cada volta foi-se tornando cada vez mais rápido. O segundo e o último stint foram incríveis. O lugar em que terminou é um elogio ao seu desempenho, uma exibição à campeão. O carro tinha alguns danos. Portanto, obviamente o pneu tinha falhado, mas as estruturas aerodinâmicas estavam bem. A asa dianteira estava bem, o fundo estava bem, a asa traseira estava bem. E assim que conseguimos trazer Lewis de volta às boxes e mudar para outro conjunto de pneus, o seu ritmo como se viu foi muito, muito forte. Na verdade, durante grande parte da corrida, ele foi o carro mais rápido”.