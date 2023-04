F1, James Vowles: “Tenho muito a aprender” | AutoSport

Será que mudar de chefe da Estratéga da Mercedes para chefe de equipa da Williams é um passo fácil? A resposta mais lógica seria “não” e James Vowles admite que tem ainda muito a aprender. O engenheiro britânico assumiu a liderança da Williams no início da época, mas reconhece que este novo cargo é exigente.

Vowles reconheceu que o tempo na Mercedes lhe deu uma formação valiosa, mas que isso não mostrou tudo o que implica ser chefe de uma equipa:

“Tive a sorte de fazer a estratégia, mas depois passei para muitas das outras tarefas em que o Toto [Wolff] e eu trabalhámos, incluindo a estratégia não só para a equipa, mas para outras organizações dentro da Mercedes. Isso deu-me uma formação para isto, mas claramente não a imagem completa de tudo o que me espera aqui. No entanto, tudo é excitante porque se está a usar competências que se desenvolveram anteriormente e a ter de explorar os limites daquilo que se conhece. Tenho muito que aprender. Estou contra os meus nove colegas que já fazem isto há muitos, muitos anos e são muito experientes no que fazem. Mas acho que me vou aguentar”.

“Agora é realmente o que eu chamaria de um período de transformação, é uma viagem. Todos participam nessa viagem. Temos um bom investimento; temos uma boa visão de onde precisamos de ir. Ainda há pessoas que se levantam da cama de manhã e que só querem ir correr fazendo dando o melhor de si. O que precisamos agora é apenas de reunir a equipa, dar uma boa orientação e garantir que todos avançamos da forma correta.”