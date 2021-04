F1, James Vowles: “Quando se juntou a nós (Mercedes) Lewis (Hamilton) era um mercenário”

O diretor de estratégia da Mercedes, James Vowles, revelou em entrevista que quando Lewis Hamilton chegou à Mercedes estava apenas focado ganhar para si próprio e com o tempo tornou-se num verdadeiro ‘team player’.

Muito se falou dos problemas de Lewis Hamilton, que estava a gerir mal a sua vida privada com a desportiva, nos primeiros tempos da Mercedes, mas como todos vimos, isso foi mudando ao longo do tempo e o inglês é hoje em dia uma pessoa bem diferente

James Vowles fala precisamente disso, da evolução de Lewis Hamilton como piloto e como indivíduo. Sempre foi um piloto muito dotado, mas a sua melhoria foi acentuada: “Quando ele se juntou a nós (Mercedes) era um mercenário”, disse Vowles no podcast Beyond the Grid: “Ele estava aqui para ganhar corridas, esse desejo de vencer não desapareceu, mas o que ele percebeu é que o faz com uma equipa, e como parte de uma equipa, e se torna no maior desportista que existe como resultado disso. Um indivíduo não pode fazê-lo sozinho, ele é hoje em dia uma personagem muito diferente da personagem que se juntou a nós”, disse.