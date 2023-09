F1: James Vowles promete contratação de “grandes nomes de grandes equipas” para a Williams | AutoSport

James Vowles quer aumentar o número de funcionários da Williams depois de anos em que a estrutura de Grove foi ficando órfã de alguns dos melhores técnicos que tinha nos seus quadros. A contratação de Pat Fry foi a primeira que relevo, mas o chefe de equipa prometeu que nos próximos 12 meses vão entrar mais engenheiros na Williams, alguns deles com muita experiência e vindos das maiores equipas do paddock da Fórmula 1.

Em declarações ao Mirror Sport, Vowles admitiu que Fry vai ter ocupar as funções de responsável máximo pelo departamento técnico (CTO – chief technical officer) e de diretor técnico. “São duas funções diferentes”, explicou Vowles. “O CTO tem normalmente uma visão um pouco mais macro, as estruturas, os sistemas, a forma como fazemos a empresa crescer em todas as áreas, enquanto o diretor técnico debruça-se sobre os pormenores do que vai acontecer. O Pat vai desempenhar, enquanto encontramos um diretor técnico, ambas as funções. É esse o seu desejo e vontade”.

Reconhecendo que não é possível melhorar a equipa num curto espaço de tempo e que os resultados práticos poderão demorar alguns anos, James Vowles começou já a negociar contratos com mais elementos, não querendo tornar públicas essas discussões. Promete, no entanto, que “ao longo dos próximos 12 meses vamos ver alguns grandes nomes de grandes equipas a chegarem. É isso que me deixa entusiasmado. O rumo que tomamos até onde estamos hoje é, antes mesmo de termos aumentado a equipa, o que eu queria”.