F1: James Vowles pilotou o FW14B em Goodwood

O FW14B, com motor V10 de 3.5 litros e cerca de 750 cv, foi desenhado por Adrian Newey e venceu 10 das 16 corridas na temporada de 1992, com 9 vitórias de Mansell e 1 de Riccardo Patrese.

JV rounds up his day in the FW14B 🙌 pic.twitter.com/yrKOlwGx6P

“É brilhante. O que eu adoro nisto é que a equipa responsável pelo património fez um excelente trabalho”, explicou Vowles após completar a famosa subida no carro com que Nigel Mansell venceu o campeonato de 1992. “Isto é tudo original. Este é realmente o carro com que Nigel venceu o campeonato em 1992. Portanto, tudo nele é único, por isso posso garantir que o que passa pela cabeça é ‘cuidar dele o tempo todo’. Mas é uma fera, que te leva a ir cada vez mais rápido, e eu… Um dia de sonho para mim, desde esta manhã até esta noite, e é isso que Goodwood proporciona.”

O chefe da Williams F1, James Vowles, teve o privilégio de pilotar o icónico Williams FW14B de 1992 durante o Goodwood Festival of Speed 2025. Ele descreveu a experiência como um “dia de sonho”, elogiando o trabalho da equipa de património da Williams por manter o carro em estado original — exatamente como foi conduzido por Nigel Mansell na conquista do título mundial em 1992.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros