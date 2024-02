F1: James Vowles pediu a Logan Sargeant para abordar de forma diferente a nova temporada | AutoSport

Logan Sargeant terá mais uma temporada para mostrar o que vale na Fórmula 1, uma segunda oportunidade depois de um ano de estreia que não correu bem, algo que não é muito normal nesta disciplina. No entanto, James Vowles quer que o piloto norte-americano aborde de forma diferente a nova época.

A ideia de Vowles é que o Sargeant dê continuidade ao trabalho que começou a desenvolver na fase final de 2023, uma vez que identificou no piloto norte-americano progressos. No entanto, a nova abordagem começa pelo lado físico do piloto e também mental. “Antes de mais, pedi-lhe para surpreender o mundo em termos de forma física, abordagem e desempenho”, disse Vowles sobre o piloto da Williams. “Mudamos os seus mecanismos e programa de treino são completamente diferentes”.

O responsável da equipa de Grove acredita que os primeiros sinais são positivos. “Já se pode ver que ele é uma pessoa muito mais confiante”, sublinhou Vowles, acrescentando que este ano será como um “reinício” para Sargeant. “É muito difícil para os pilotos de neste período, quando terminam a última corrida e estamos no início de dezembro e depois recomeçam no final de fevereiro, estarem logo a postos. Ele não vai estar. O que lhe pedi foi que abordasse os primeiros dias ao volante do carro com cautela, da mesma forma que o fez no final do ano, que se preparasse e não tentasse apressar o sucesso e que não ficasse desapontado”. O próprio piloto disse estar mais preparado para lidar com a sua segunda temporada na Fórmula 1, por isso James Vowles depositou novamente a confiança para o colocar no monolugar britânico.

Realçando que a diferença entre Sargeant e Alexander Albon acabou por ser menor, na parte final da temporada passada, do que pode pensar, Vowles admite que a Williams deverá “ter um carro mais adequado para ambos os pilotos, esperando que nos tenhamos livrado de alguns dos efeitos realmente desagradáveis do ano passado, mas também vamos criar uma plataforma para ele [Sargeant], onde deve ser capaz de crescer muito mais rapidamente do que em 2023”,

