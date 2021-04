F1, James Vowles: “Nico Rosberg precisava de 1000 voltas, Lewis Hamilton de duas ou três”

James Vowles, chefe da estratégia da Mercedes, falou sobre as diferenças entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, dois pilotos que viveram uma grande rivalidade nos tempos da Mercedes.

Vowles falou dos pontos fortes de um e de outro, colocando em perspetiva a forma de operar de ambos:

“Olhando os dados, se dermos mil voltas ao Nico, ele vai lentamente chegando a um nível de desempenho incrível. Se dermos duas a Lewis, ele está lá, se isso fizer algum sentido”, disse Vowles durante o podcast Beyond The Grid.

“Onde Nico era excelente era, se lhe dermos tempo no carro para ver o que o seu companheiro de equipa fazia, ele é incrível no que consegue fazer. Era aí que ele era bom – ele podia adaptar-se e evoluir continuamente se tivesse tempo suficiente. Isso não significa que ele era fraco em condições variáveis, apenas que era aí que residia a sua verdadeira força”.

Vowles também deu uma ideia de como Hamilton encara os desafios que tem pela frente e como ele está nas corridas

“Ele nunca desiste. Nunca desanima, ele não pensa ‘Estou em 12º, vou desistir agora ́. Ele só quer saber o que o espera e como continuar a lutar. Muitas vezes somos nós que temos de lhe dizer ‘só temos de aceitar onde estamos agora’, porque o que está à nossa frente já não é realizável. Essa força, quando se está com problemas, é o que lhe permite avançar e lutar pelo seu caminho. Há tantas corridas que temos tido o privilégio de ter com ele onde ele não era o favorito e o vimos lutar com unhas e dentes e sabemos que ele dará tudo, ele não vai recuar. Ele pode estar frustrado e chateado por termos cometido um erro que o colocou numa situação difícil, mas ele entrega-se a isso e foi isso que ele fez em todo o tempo que estivemos com ele”.