F1, James Vowles: “Não vamos precipitar a decisão sobre o diretor técnico” | AutoSport

A Williams é a única equipa que não tem um diretor técnico nesta fase. A equipa deixou de ter um responsável máximo do desenho e construção do monolugar, mas James Vowles, diretor da equipa, não tem pressa em fazer essa escolha, preferindo optar por uma abordagem cautelosa e a pensar a longo prazo:

“Há uma organização forte em pista e está a trabalhar sem um Diretor Técnico. Há um carro na pista, está construído, fizeram um trabalho incrível durante o inverno para o conseguir”, disse Vowles aos repórteres durante os testes no Bahrein. “O que está claro é que não se trata de colocar alguém no lugar a curto prazo, mas sim a longo prazo e de nos certificarmos de que temos a pessoa certa no lugar. Não nos vamos precipitar para uma decisão. A chave é garantir que encontramos a pessoa que se encaixa na organização a longo prazo”, insistiu.

Foto: Philippe Nanchino