F1, James Vowles: “Logan Sargeant tem a capacidade de ser campeão em muitas outras séries”

“Acho que o Logan deu-me tudo o que tinha, mas não estava ao nível certo ou não tinha o valor certo para o que precisávamos – tão simples quanto isso. Nunca foi falta de confiança, nem falta de vontade, nem falta de motivação… Ele passava todo o tempo que podia a tornar-se mais rápido, mas chegou ao fim do caminho do que era capaz de alcançar. Ele estava a um décimo ou dois de distância. Em anos anteriores, um décimo ou dois ainda o mantinham mais ou menos na posição certa, mas agora já não – isso coloca-o cinco lugares atrás. Ele tem a capacidade de ser campeão em muitas outras séries, sem dúvida alguma.”

“O carro que tínhamos, marcámos alguns [pontos] de vez em quando, mas não era um carro digno de estar na frente. Na altura – em Zandvoort – já tínhamos cumprido isso, fui claro com o Logan e com toda a equipa: temos de aproveitar todos os pontos que temos disponíveis e o carro tem de ser o carro que temos no final da corrida, porque não temos peças sobresselentes suficientes.”

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros