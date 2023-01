F1: James Vowles garante que Williams não será ‘mini Mercedes’ ou equipa B | AutoSport

O anúncio da contratação de James Vowles como chefe de equipa da Williams, deixado a Mercedes “orfã” de um responsável pela estratégia, foi algo surpreendente. A ligação entre a equipa de Brackley e Grove não é recente, mas nunca aconteceu algo do género da Racing Point, que foi multada em 400.000 euros e sofreu uma dedução de 15 pontos no campeonato de construtores de 2020 depois de apresentado um protesto da Renault contra as condutas de arrefecimento de travões do Racing Point RP20 que foram produzidos através de informações adquiridas sobre as condutas de travão do Mercedes W10 de 2019.

O facto é que a ida de um dos elementos mais preponderantes na Mercedes para a Williams levanta algumas dúvidas, algo que foi explicado por James Vowles e Toto Wolff.

“A Williams é uma organização totalmente independente”, salientou Vowles depois do anúncio da sua contratação. “Além disso, o meu sucesso depende de fazer um bom trabalho, e isso tem de ser independente da Mercedes. Não significa que [Williams e Mercedes] não tenham alguma forma de colaboração, houve colaboração antes da minha contratação, mas tenho de fazer o que é melhor para a Williams”.

O novo responsável da Williams garante que “não há ‘mini Mercedes’, não há ‘equipa B’ ou qualquer coisa assim, trata-se de eu ficar de pé pelas minhas próprias pernas e ter sucesso na organização em que estou”.

Já Toto Wolff explicou que conhecendo Vowles e “lhe pedisse para [a Williams] se tornar ‘mini Mercedes’, ele dir-me-ia para ir passear. Sempre houve esta especulação de que, devido à ligação com a [unidade motriz] Mercedes, a Williams era uma equipa subordinada, mas nada disso foi verdade, e nunca interferimos em qualquer tipo de situação com pilotos. Sempre compreendemos a autoridade da gestão da equipa à sua maneira, e é por isso que James vai fazer o que for melhor para a equipa, e fazer o que é melhor para ele próprio. Será avaliado pelo sucesso da equipa, e se a Mercedes for útil, então ele vai falar sobre isso, e se ele achar que precisam de ter uma posição diferente, então ele vai defendê-la”.