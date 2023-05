F1: James Vowles fecha a porta a Mick Schumacher e defende Logan Sargeant | AutoSport

James Vowles defendeu Logan Sargeant e fechou a porta a uma possível saída a meio da época, com Mick Schumacher a ser referido como o principal candidato.

Os últimos rumores davam conta de que Toto Wolff teria tentado colocar Mick Schumacher na Williams no lugar de Logan Sargeant, que tem sentido dificuldades para se adaptar à exigência da F1. James Vowles, diretor da Williams, fechou a porta à suposta troca:

“O Logan está aqui porque é rápido e porque consegue dar o que é esperado dele. Mas ele tem de começar por controlar as coisas e fazer corridas limpas. Ele ficou chateado [com o incidente da última corrida], mas eu não fiquei”, explicou Vowles. ” Ele é um estreante, tem uma mão-cheia de corridas no currículo. E essa oportunidade é inestimável. E ele aproveitou-a depois. Se olharem para o seu ritmo, verão que ele está lá ou por perto.”