F1, James Vowles: “Eu colocaria o Carlos Sainz ao lado de Max Verstappen”

O chefe da Williams F1, James Vowles, expressou surpresa pelo facto de Carlos Sainz ter sido preterido pela Red Bull e pela Mercedes, considerando-o um dos “quatro melhores” pilotos da grelha.

A Williams anunciou na segunda-feira que assinou contrato com Sainz para os próximos dois anos, um feito significativo dada a sua reputação e o interesse da Audi e da Alpine. Vowles elogiou Sainz pelo seu desempenho contra os melhores pilotos e observou que teria assinado com Sainz se estivesse na posição da Red Bull, apesar de compreender os desafios enfrentados pela Mercedes na sua tomada de decisão.

Vowles sublinhou a capacidade de Sainz para melhorar as equipas, destacando as suas extensas discussões e a dedicação de Sainz para transformar o desempenho da equipa.

“Quando se está na posição da Red Bull, onde o campeonato de construtores está em risco”, disse Vowles. “É uma decisão difícil, mas sim, eu colocaria o Carlos ao lado de Max. No caso da Mercedes, é uma escolha difícil”, explicou ele. “Eles oscilaram entre não serem competitivos e, nesse caso, faz sentido investir no futuro [Antonelli] e serem muito competitivos – por isso, agora é mais difícil decidir se se investe em pilotos conhecidos ou desconhecidos”.

“Dito isto, se a Mercedes tomou essa decisão, eles têm muito mais informações do que eu, é mais provável que estejam mais do que confiantes na direção a seguir. Se é o Max ou o Kimi, não tenho a certeza. Eles não são parvos. Tomaram esta decisão de forma sensata. Se a Red Bull decidiu fazer isso, então, mais uma vez, há razões por trás disso que eu não conheço. Eles são campeões do mundo. Não tomam decisões de ânimo leve. Mas fiquei surpreendido”.

Vowles surpreendido por conseguir contratar Sainz

Quanto à contratação de Sainz, Vowles admitiu que foi uma surpresa:

“Sim [fiquei surpreendido], é a resposta curta, porque o considero um dos quatro melhores, se não, por vezes, o segundo melhor piloto da grelha”, acrescentou. “Por que não querer isso na sua equipa? A minha visão das coisas é que, fundamentalmente, as equipas estão cada vez mais próximas, por isso a diferença que um piloto pode fazer tem cada vez mais importância. Não estou a falar apenas em termos de desempenho. Todas as equipas em que ele esteve melhoraram significativamente, e percebo porquê, tendo passado os últimos nove meses a falar com ele. O que eu percebi com ele é que ele é uma máquina de desempenho. Ele faz tudo o que estiver ao seu alcance para se transformar, não só a si próprio, mas também à equipa que o rodeia. Isso é poderoso. Isso vale mais do que aquilo a que ele consegue conduzir o carro. Vale a pena se conseguirmos fazer a equipa avançar na mesma proporção.”