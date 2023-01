F1: James Vowles é o novo chefe de equipa da Williams | AutoSport

A Williams anunciou o até agora estratega da Mercedes James Vowles como seu chefe de equipa já para a época que se avizinha. Depois de quatro anos como responsável da estratégia da Mercedes, Vowles assume um novo desafio, substituindo Jost Capito, que perdeu o lugar na equipa de Grove no final do ano passado, passando a ser apenas o terceiro responsável pela equipa de Fórmula 1 em toda a sua história.

“A equipa é um ícone do nosso desporto, que eu respeito muito, e estou muito ansioso pelo desafio”, disse Vowles no anúncio oficial da Williams.

James Vowles estava na Brawn quando Jenson Button, que é consultor da Williams, garantiu o título mundial de pilotos 2009, enquanto a equipa conquistou o campeonato de construtores. Passou para a Mercedes após a Brawn ter sido vendida e foi um dos principais elementos que contribuiu para o sucesso da equipa.

Sobre a confirmação de Vowles para chefe de equipa, o presidente da Dorilton Capital – proprietária da Williams – Matthew Savage, afirmou: “Temos o prazer de dar as boas-vindas a James à Williams Racing. É um dos talentos mais respeitados da Fórmula 1 e vai aumentar o nosso desempenho. Tem sido uma parte fundamental de alguns dos feitos mais impressionantes do desporto ao longo dos últimos 15 anos. Ao continuarmos a nossa incansável busca de resultados, acreditamos que a nomeação de James reforça a nossa dedicação em assegurar uma liderança enérgica, experiente e forte à medida que avançamos para a próxima fase de transformação da Williams Racing”.

O novo chefe de equipa da Williams considera que “a equipa tem um potencial tremendo”, preparando-se para assumir as rédeas da estrutura já no próximo dia 20 de fevereiro. Vowles quis deixar uma palavra de apreço à sua anterior equipa, afirmando que “a Mercedes tem sido um grande apoio na minha caminhada, e a separação aconteceu em excelentes condições após mais de 20 anos de trabalho em Brackley. Estou grato por tudo o que Toto [Wolff] e a equipa me proporcionaram”.

Passando a gerir a equipa três dias antes dos testes de pré-temporada, James Vowles tem à sua frente um desafio enorme. As performances na temporada passada não foram de encontro às expectativas da equipa e pior do que isso, o monolugar construído segundo as alterações ao regulamento técnico, apresentou níveis de desempenho fracos, tendo a estrutura que alterar a sua filosofia para 2023.