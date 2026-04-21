F1: James Vowles considera “sensatas” as mudanças nos regulamentos
O chefe de equipa da Williams, James Vowles, elogiou as alterações aos regulamentos de F1 para 2026, classificando-as como “sensatas”.
A FIA e a F1 anunciaram um conjunto de modificações às polémicas regras de 2026, com o objetivo de promover uma condução mais “a fundo” e resolver preocupações de segurança. As mudanças, que entrarão em vigor maioritariamente a partir do Grande Prémio de Miami, a 3 de maio, incidem sobre os limites de recuperação e entrega de energia das unidades motrizes, reduzindo a necessidade dos pilotos levantarem o pé. Adicionalmente, será testado em Miami um novo procedimento de arranque para minimizar os incidentes na grelha registados nas primeiras corridas da temporada.
Vowles foi o primeiro chefe de equipa a pronunciar-se publicamente sobre as alterações, nas redes sociais:
“Estas são alterações sensatas e as equipas, a FIA e a Fórmula 1 fizeram um bom trabalho nas últimas semanas. A F1 teve algumas corridas fantásticas até agora esta época, mas é correto que procuremos sempre formas de continuar a melhorar. Estamos ansiosos por vê-las em ação a partir de Miami em diante.”
Foto: MPSA
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