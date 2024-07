F1: James Vowles confiante que pode assinar com Carlos Sainz

Carlos Sainz está a decidir o seu futuro na F1, com o interesse de várias equipas, incluindo a Williams, a Sauber (que em breve se tornará Audi) e a Alpine. O chefe da Williams, James Vowles, está otimista quanto à contratação de Sainz, estimando as hipóteses em mais de 50%.

Vowles espera concluir um acordo antes da pausa de verão, embora reconheça a hesitação de Sainz, motivada pelo seu desejo de um compromisso total sem quaisquer dúvidas.

“A probabilidade de contratar Sainz? Em 100, mais de 50%” disse Vowles. “Penso que as probabilidades estão a nosso favor. Mas já tive dissabores este ano. Por isso, vamos ver. Quando gostaria de assinar o contrato? Penso que já o afirmei, antes de entrar na pausa de verão”.

“São interessantes, as conversas que eu e ele tivemos”, disse o chefe da Williams sobre Sainz. “Ele tem um dos maiores construtores do mundo atrás dele. É difícil recusar isso. Um construtor com a qual o pai dele venceu. Ele tem uma equipa que, sejamos claros, já nos derrotou no passado. E, mais uma vez, isso torna-se difícil de recusar. Percebo essa perspetiva das coisas. Mas eis o que ele me disse, que foi o que mais me tocou. ‘ A razão pela qual estou a fazer isto é que, quando me comprometo, preciso de me comprometer com todo o meu coração e alma, a 100% – e fazer isso significa que não posso ter dúvidas’ . E é por isso que ele está a dedicar o seu tempo”.

“Quero excelência na equipa”, respondeu Vowles quando questionado sobre uma opção alternativa, como Valtteri Bottas ou Kimi Antonelli. “Quero que a equipa tenha um desempenho vencedor nas corridas. Quero indivíduos que sejam líderes. Por outras palavras, que estejam estabelecidos. Por isso, de todos eles, o primeiro da lista, e disse-o desde o início, e mantenho-o aqui também, é o Carlos. Na adversidade do ano passado, ganhou uma corrida, e fê-lo de uma forma muito inteligente, contra alguns dos melhores indivíduos, incluindo Lando e Charles. Ele traz excelência. Já o disse uma vez, e continuo a dizê-lo, é aí que está o meu coração, e vamos ver se as viagens se cruzam”.

Vowles elogiou a excelência e a liderança de Sainz, destacando a sua inteligência para ganhar corridas. Apesar dos rumores, Vowles negou quaisquer cláusulas contratuais de saída para potenciais mudanças para a Red Bull ou Mercedes.