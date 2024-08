F1, James Vowles: “Carlos Sainz não é tolo”

James Vowles não teme que a mudança de uma equipa de topo para uma equipa do fundo da tabela desmoralize Carlos Sainz. O diretor da Williams conhece bem o espanhol e acredita que o piloto está preparado para o desafio.

Carlos Sainz vai juntar-se à Williams em 2025, deixando a Ferrari, uma equipa atualmente em segundo lugar na classificação dos construtores, pela Williams, que está em nono lugar. Trata-se de um feito significativo para a Williams, que convenceu Sainz a comprometer-se com o seu projeto a longo prazo, apesar da probabilidade de menos vitórias em corridas a curto prazo.

O diretor de equipa da Williams, James Vowles, reconheceu os desafios da transição de uma equipa vencedora para uma que está na parte de trás da grelha, mas acredita que Sainz está motivado pela perspetiva de ajudar a Williams a avançar.

“Passei da frente da grelha para o fundo da grelha” disse Vowles ao podcast F1Nation. “Foi uma decisão propositada. Mas a recompensa que se obtém, levando a equipa para a frente, é muito maior do que uma vitória ocasional. É aí que eu acho que está a cabeça do Carlos. Ele sabe o que está a fazer. Ele não é tolo”.

Sainz esteve em conversações com a Williams desde o final de 2023, acabando por a escolher em vez da Sauber e da Alpine. Vowles, que admira Sainz há anos, observou que ficou particularmente impressionado com o desempenho de Sainz contra pilotos de topo como Lando Norris, Charles Leclerc e Max Verstappen. Sainz será parceiro de Alex Albon na Williams pelo menos durante os próximos dois anos.

“A primeira vez que conheci a família dele foi em Abu Dhabi, em 2023. Ele tinha assinado contrato com a Ferrari. Só havia um piloto com quem eu tinha aprofundado este nível de pormenor, e era o Carlos. Isso não significa que eu não estivesse a falar com outros pilotos. Eu estava. E, em diferentes alturas. Mas era uma coisa leve comparada com a discussão com o Carlos. Em 2023 era ‘aqui está quem eu sou, o que eu defendo, é por isso que acredito no projeto, peço-lhe que o considere seriamente’. Eu já estava de olho nele antes”, disse ele. “Carlos bateu Lando, Charles e, às vezes, Max. Lembro-me da Toro Rosso a pensar ‘O Max é rápido, mas não subestimes o outro’. Tudo começou aí. Quando ele está no estado de espírito certo – no segundo ano na McLaren, como o seu desempenho evoluiu… Quando está confortável, ele é muito rápido! Na altura, não sabíamos quão rápido era o Lando. Mas eu sabia o quão rápido o George era, está tudo interligado.”