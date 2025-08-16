F1: James Vowles antecipa nova tempestade no mercado de pilotos em 2026

O mercado de pilotos da Fórmula 1 pode ter abrandado após a vaga de rumores deste ano, mas James Vowles, diretor da Williams, já antecipa a próxima grande movimentação – e acredita que não falta muito até acontecer.

As dificuldades da Red Bull em 2025 chegaram a alimentar especulações sobre uma possível mudança de Max Verstappen para a Mercedes em 2026. O neerlandês, porém, fez questão de reafirmar o seu compromisso com Milton Keynes no Grande Prémio da Hungria. Ainda assim, Vowles está convicto de que decisões de grande impacto – seja de Verstappen ou de outra estrela do pelotão – poderão redesenhar o mapa da F1 a partir de 2027.

“O final de 2026 será outro momento de grande movimentação no mercado de pilotos. Muitos contratos terminam nessa altura”, afirmou à Sky Sports F1.

Entre os nomes de peso cujo futuro ficará em aberto estão Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Pierre Gasly, além da dupla da Williams, Carlos Sainz e Alex Albon, fundamentais para o quinto lugar que a equipa ocupa atualmente no Mundial de Construtores.

Missão de Vowles é manter a sua dupla de pilotos

Vowles considera essencial manter os dois pilotos, que vê como peças-chave no projeto de longo prazo iniciado em Grove. A chegada de Sainz, em 2024, já foi entendida como um sinal claro da ambição da Williams.

“Tenho dois pilotos que acreditam no que estamos a fazer, na longevidade e no investimento da equipa, e no caminho para voltarmos a lutar por campeonatos. O meu papel é garantir que são justamente recompensados e que querem fazer parte desta jornada.”

Embora Albon seja cada vez mais reconhecido como um dos pilotos mais consistentes do pelotão – o que naturalmente desperta o interesse de outras equipas –, Vowles acredita que a Williams pode oferecer algo além de um contrato generoso.

“Se alguém lhes quiser oferecer o dobro, é uma escolha deles. Mas aqui são líderes, têm impacto direto no carro que teremos amanhã e no que construiremos no próximo ano. Isso não acontece em muitas equipas, onde os pilotos são quase tratados como entidades externas.”

O britânico garante já estar a preparar o terreno para 2026, com conversas antecipadas que assegurem a estabilidade do projeto. Determinado em consolidar a Williams como equipa vencedora a médio prazo, Vowles mostra-se pronto para enfrentar a próxima tempestade no mercado de pilotos.