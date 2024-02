F1, James Vowles: Alex Albon é a “espinha dorsal” do resultado da Williams em 2023 | AutoSport

A Williams alcançou o sétimo posto na classificação do mundial de construtores na temporada passada e James Vowles admite que Alexander Albon foi preponderante para isso.

É uma constatação óbvia, aquela que James Vowles fez da temporada passada, uma vez que o piloto estreante Logan Sargeant somou apenas um ponto, enquanto o seu companheiro de equipa alcançou 27 pontos dos 28 totais da equipa.

Apesar de ter tido apenas a referência, como companheiros de equipa, de Nicholas Latifi e Logan Sargeant, Albon surge como um dos pilotos com mais mercado e, possivelmente, será um dos protagonistas nas próximas semanas. E para a Williams, o piloto tailandês é uma peça importante no caminho que querem fazer para lutar por outros objetivos que não o fundo da classificação.

Para o responsável da equipa de Grove, Albon é muito “competitivo”, salientando, em declarações ao Speedcafe, que o tailandês “na verdade, tem duas personalidades muito diferentes. Se falássemos com ele neste momento, pensaríamos que é o homem mais adorável que já conhecemos e que conduziu um carro rápido, mas se lhe pusermos o capacete, vemos um pouco mais desta criação agressiva que se destaca e não faz prisioneiros. É disso que gosto nele. Tem uma maturidade que está a ganhar vida própria”.

James Vowles considera que Albon evoluiu durante a temporada passada. “O Alex que conheci no início, quando me juntei à equipa, era um pouco contido em algumas das suas ações, um pouco, talvez, não tão vocal como poderia ter sido, talvez não tão confiante na sua capacidade como poderia ter sido. O Alex do final do ano é aquele que realmente saiu da sua concha, e descreve-o como um campeão”.

Sabendo que o seu piloto tem algumas portas que se podem abrir – havendo o rumor de um possível regresso à Red Bull ou do piloto constar das opções para a Audi – Vowles diz estar “incrivelmente satisfeito por estar aqui e, obviamente, tornou-se na espinha dorsal do nosso sucesso”. Depois da Williams alcançar o sétimo lugar final na classificação do mundial de construtores de Fórmula 1 com um monolugar que começou a ser desenvolvido ainda durante a liderança de Jost Capito, e com François-Xavier Demaison ainda no cargo de responsável técnico, para 2024 Alexander Albon, que tem “passado muito tempo no simulador a trabalhar no carro do próximo ano”, o carro “parece ótimo, parece rápido”.