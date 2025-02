F1: James Vowles: ” A qualidade do carro é um grande passo em frente”

James Vowles, diretor da Williams, destacou o progresso significativo da equipa, particularmente com o seu carro de 2025, o FW47. Ao contrário do seu antecessor, que tinha excesso de peso e sofreu atrasos, o novo carro cumpre os limites de peso e foi concluído a tempo. Salientou as melhorias na qualidade de construção, aerodinâmica e estrutura da equipa, refletindo a evolução da Williams desde a sua chegada da Mercedes.

“Em primeiro lugar, o peso, o carro estará dentro do limite de peso”, disse Vowles. “Em segundo lugar, a pontualidade”, acrescentou. “Demonstramos ao mundo que podemos construir um carro com o padrão correto e fazê-lo sair da garagem a tempo. São duas mudanças muito diferentes de onde estávamos no ano passado”.

“Este carro foi construído ontem à noite, às 4 da manhã”, revelou Vowles no dia em que o carro foi para a pista. “Todos os componentes foram reunidos e enviámos o carro para a pista apenas algumas horas depois disso. É uma demonstração de onde viemos e de que estamos a falar a sério e para onde vamos.

“A qualidade da montagem, a qualidade da construção, a qualidade do produto é um grande passo em frente”, continuou, ”e o pacote é outro grande passo em frente, e ainda nem sequer falámos de aerodinâmica, suspensão e desempenho. Para mim, todas as áreas do carro são um mundo de diferença em relação ao que éramos antes.”

A equipa cresceu de 700 para mais de 1050 empregados, com mais recrutamento em curso, como parte dos planos a longo prazo para competir ao mais alto nível. Embora concentrados em 2025, Vowles e os proprietários da Williams, Dorilton Capital, estão a dar prioridade ao desenvolvimento para 2026 e anos seguintes, assegurando o progresso contínuo da equipa.

“Passámos os últimos anos, e continuaremos em 2025, a escavar as fundações e a fazer muitas mudanças”, afirmou. “Só para ter uma ideia, passámos de cerca de 700 para mais de 1050 pessoas e ainda temos mais contratações a chegar. Temos alguns nomes excelentes que se juntaram a nós e que estão agora ao meu lado e que não tínhamos antes. E temos, penso eu, pilotos líderes de classe que me podem ajudar e apoiar nesta jornada”.

“Ttemos uma organização e uma estrutura à nossa volta que tem a profundidade necessária para atuar num palco mundial. Vocês vão ver-nos a progredir. Mas o que eu sempre disse é que nos concentrámos em 26, 27 e 28. Este ano, temos grandes mudanças nas infra-estruturas que vão entrar em funcionamento. Para o fazer, será necessário um pouco mais de tempo. Mas é esse o investimento que estamos a fazer. Fiquem atentos ao nosso percurso. Este ano deverá ser um bom caminho”.