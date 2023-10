F1: James Key vai ser muito importante para a Sauber, acredita Alessandro Alunni Bravi | AutoSport

James Key começou a trabalhar na Sauber a partir de setembro passado, admitindo o responsável da equipa de Fórmula 1 suíça, Alessandro Alunni Bravi, que fará muito mais do que liderar o departamento técnico.

A expectativa dos responsáveis da Sauber com a entrada de James Key para diretor técnico é alta, aliada a outras alterações que foram surgindo na equipa suíça. O antigo responsável técnico da McLaren, começou a trabalhar e teve a sua primeira experiência com as operações da equipa no GP do Japão, enquanto Xevi Pujolar passou a desempenhar funções mais de apoio à equipa de corrida, deixando a liderança do departamento técnico. Mas a Sauber acredita que Key não se ficará pelo trabalho no monolugar de 2024, devendo perceber os pontos fracos atuais e ajudar a equipa a ultrapassá-los.

“[James Key] não está comprometido apenas com o projeto do carro para 2024”, afirmou Alessandro Alunni Bravi. “Mas também para resolver os nossos pontos fracos e usar a sua experiência para definir o rumo certo para os desenvolvimentos atuais. E, claro, também para gerir o nosso pacote da melhor maneira possível durante o fim de semana de corrida”.



O responsável da Sauber, em declarações ao Motorsport.com, assumiu que “tentamos corrigir todos os nossos pontos fracos. Podemos ter resultados imediatos, mas às vezes é preciso esperar um pouco. Estamos confiantes de que temos uma boa base. E é claro que temos que melhorar porque a concorrência é muito forte”, disse.

A contribuição de Key vai ser “importante para o próximo ano e para apoiar Andreas [Seidl] neste processo de transformação do departamento técnico e das demais áreas da equipa no futuro”, salientou o responsável, adiantando ainda que as mudanças na Sauber já começaram e precisam de “ver evolução nos próximos dois anos”, até à chegada oficial da Audi à Fórmula 1.

Foto: XPB / James Moy Photography Ltd./Sauber