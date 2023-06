F1: James Key será diretor técnico da Alfa Romeo | AutoSport

James Key saiu em março da McLaren depois de mais um arranque de temporada falhado, mas hoje a Alfa Romeo (Sauber), liderada pelo antigo chefe de equipa de Woking Andreas Seidl, anunciou a escolha do engenheiro para liderar o seu departamento técnico.

Key iniciará as suas funções como diretor técnico da Alfa Romeo a 1 de setembro, substituindo Jan Monchaux, tratando-se de um regresso a uma casa que bem conhece. O engenheiro passou antes pela mesma posição na equipa de Hinwil, entre 2010 e 2012.

“Estou muito contente por regressar a Hinwil para trabalhar com antigos e novos colegas da Sauber. Tenho boas recordações do tempo que lá passei”, disse Key no comunicado da equipa. “Estou ansioso por liderar a parte técnica da equipa num dos momentos mais críticos da sua longa história, enquanto nos dirigimos para um futuro novo e excitante. Temos um enorme volume de trabalho pela frente, mas estou confiante de que cada membro da nossa equipa que trabalha em Hinwil terá o empenho, a determinação e a vontade de nos levar ao topo. Sabemos que será necessário tempo, esforço e perseverança, e que os dividendos deste trabalho só chegarão nas próximas duas épocas e nas seguintes, mas temos uma viagem pela frente e um plano a seguir que estou ansioso por começar. Estou grato ao Andreas pela confiança que depositou em mim e espero retribuir a sua confiança e trabalhar em estreita colaboração com ele nos desafios e ambições que temos pela frente”.

Já o CEO da Sauber, Seidl, afirmou que: “É com grande prazer que dou as boas-vindas a James em Hinwil, que se junta a nós para moldar o futuro desta equipa. […] Tem uma experiência extraordinária no desporto, não só como Diretor Técnico, mas também em várias outras funções na organização técnica de uma equipa. Vai liderar o processo de transformação da parte técnica da equipa, dando-nos as ferramentas e a orientação de que precisamos para enfrentar o futuro. Também quero agradecer ao Jan pela sua preciosa contribuição para levar a Sauber até onde está agora, após a nossa época de maior sucesso numa década, em que subimos até ao sexto lugar no Campeonato de Construtores.”