F1: James Key satisfeito como o regulamento de 2022 foi delineado | AutoSport

O diretor técnico da McLaren, James Key, ficou agradado com o regulamento para o próximo ano e com a forma como foram discutidos certos pormenores que foram sendo encontrados, algo que também Ross Brawn deixou vincado na apresentação do modelo de 2022 antes do GP da Grã-Bretanha.

“Ainda é cedo, porque ainda há muita pesquisa a ser feita para os carros de 2022, mas muita energia tem sido colocada nas regras. Se havia lacunas, elas eram discutidas e apagadas ou alteradas de outra forma”, disse Key à Motorsport-total.com.

O homem da McLaren pensa que os carros que serão apresentados nos testes de inverno, serão um pouco diferentes do protótipo apresentado em Silverstone.

“Se os carros fossem revelados agora, veríamos algo muito próximo do ideal proposto [n.d.r. o protótipo apresentado em Silverstone]. No início do próximo ano haverá provavelmente variações, mas os carros devem ser mais fáceis de perseguir do que antes.”