F1, James Key: “O nosso carro será mais fácil de pilotar” | AutoSport

Os McLaren das últimas épocas eram reconhecidamente carros difíceis de pilotar. Com características muito próprias, os monolugares feitos em Woking costumavam dar dores de cabeça aos pilotos nos primeiros contactos. No caso de Daniel Ricciardo as dores de cabeça duraram mais de meia época, mas James Key, diretor técnico da McLaren, acredita que os problemas do australiano terminaram, com o novo carro a ser mais fácil de pilotar:

“Penso que o nosso carro será mais fácil de pilotar do que no ano passado”, diz James Key. “O carro é menos complexo. Quando se tem uma verdadeira força aerodinâmica, em vez da delicadeza que tivemos no ano passado, é mais fácil trabalhar com o carro e compreendê-lo. Isto irá claramente ajudá-lo. O carro não tem as caraterísticas de um McLaren. Não é tão extremo como no passado. Mas será rápido, tenho a certeza!”