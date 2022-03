F1, James Key: “Flancos podem não ter tanta importância” | AutoSport

A nova versão do W13 da Mercedes, com flancos reduzidos, surpreendeu toda a comunidade da F1, sendo um design completamente diferente das restantes equipas para esta época. Chegou a falar-se de uma ideia revolucionária mas, olhando para os tempos em pista nos testes, não é ainda claro se a ideia traz vantagens significativas. Muitos acusam a Mercedes de bluff, mas só no próximo fim de semana poderemos ter mais certezas. No entanto, James Key, diretor técnico da McLaren, referiu que os flancos podem não ter tanta importância quanto se poderia pensar e que o truque da Mercedes vai ser agora analisado com cuidado:

“Tire-lhes o chapéu por terem tentado”, disse Key à agência noticiosa PA. “É uma decisão corajosa de ir para algo tão diferente, que precisa de muita engenharia mecânica para que funcione. Também se pode dizer que é apenas um de 10 conceitos diferentes. Os flancos da Mercedes estão no outro extremo da escala em relação à Ferrari, mas tenho a certeza de que ambos serão competitivos. Talvez isso sugira que os flancos podem não ter tanta importância. A Mercedes levo o conceito a um extremo, por isso será interessante ver como se sai e se esse é o caminho certo a seguir”.