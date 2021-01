F1, James Key: “Daniel Ricciardo pode ajudar a McLaren a voltar a ser uma equipa de topo”

O que vimos da McLaren em 2020 foi uma equipa que soube aproveitar todos os seus pontos fortes, especialmente a consistência, para alcançar o terceiro lugar entre os Construtores, aproveitando um ano mau da Ferrari, mas para 2021, com a chegada de Daniel Ricciardo, os homens de Woking preparam-se para dar mais um salto qualitativo – todos sabemos que Daniel Ricciardo é muito mais piloto que Carlos Sainz – e com isso aproximar-se ainda mais da frente. Tendo trabalhado com o australiano anteriormente na Toro Rosso, o atual Director Técnico da McLaren, James Key, é de opinião que Daniel Ricciardo pode ser capaz de ajudar a McLaren a realizar o seu sonho de voltar a ser uma equipa de topo.

A mudança de Daniel Ricciardo da Renault para a McLaren em 2021 foi desencadeada pela decisão de Carlos Sainz deixar a equipa para se juntar à Ferrari, ao lado de Charles Leclerc. Em declarações ao Podcast da F1, Key admite que a saída de Sainz cria um vácuo na McLaren, mas

que esse vácuo será muito bem preenchido: “Deixa uma lacuna. Mas a sua substituição irá preencher [a lacuna] muito bem. É ótimo ter o Dan (Ricciardo) a bordo, e tendo trabalhado com ele no passado, sei que ele trará novas e diferentes opiniões, e formas novas de trabalhar à equipa, o que será muito bem-vindo. Portanto, há uma lacuna a preencher, mas temos um ótimo tipo para a preencher” começou por dizer Key, que quando foi questionado sobre as qualidades em particular que Ricciardo trará à McLaren, Key destacou a mentalidade do australiano, que como se sabe já venceu sete Grandes Prémios, e especialmente a sua enorme determinação ao volante: “Ele vai trazer uma grande experiência. Trará também um toque mais leve, uma espécie de jovialidade, em alguns casos. Ele é um grande personagem tanto fora como dentro do carro, mas não tenho dúvidas que nos dará uma grande experiência e uma enorme dose de determinação. O que sempre me impressionou com o Daniel é esta enorme determinação que ele tem, particularmente quando está a pilotar; pode-se realmente sentir e ver isso. Ouvimos as suas mensagens de rádio quando ele está a guiar, e percebe-se que ele é um personagem muito diferente de quando está fora do carro e descontraído.

“Ele é incrivelmente determinado quando está a correr, e penso que, com a sua experiência e confiança, e o que pode fazer, agora que é um genuíno vencedor bem estabelecido de corridas – penso que tudo isso trará boa confiança à equipa, e um tipo de aspeto ligeiramente diferente de como vemos certas coisas com o carro também, em termos técnicos. Ele vai trazer-nos bons conhecimentos nesse particular”.



McLaren garantiu o terceiro lugar no campeonato de construtores de 2020, o seu melhor resultado desde o final desde 2012. E Key sente que um piloto de qualidade de Ricciardo juntar-se à equipa ajudará a McLaren a cimentar o seu lugar no escalão superior da Fórmula 1: “Gostaríamos obviamente de ser nós próprios uma equipa de topo, e penso que com a sua ajuda, podemos dar mais passos nessa direção. Penso que ele pode competir no topo, já o vimos fazê-lo nos últimos anos. Acho que ele é um daqueles pilotos que poderá entrar em qualquer uma das equipas de topo e sair-se bem… Eu diria mesmo extremamente bem”.

Para lá do alinhamento de pilotos da sua equipa, Key vai agora concentrar-se em aperfeiçoar o desafiante ano de 2021 da McLaren, com o MCL35M, antes dos testes de pré-época, com McLaren a única equipa da grelha que teve de mudar de unidade de potência para 2021, enquanto se preparam para regressar à propulsão da Mercedes pela primeira vez desde 2014. Trocar de motor Renault para Mercedes pode ser um desafio, mas também um enorme benefício…