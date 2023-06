F1: James Allison tem uma solução para baixar o peso dos monolugares | AutoSport

Como reduzir o peso dos monolugares de F1? Essa é uma questão que continua a ser colocada, com os pilotos a queixarem-se do peso dos atuais carros, que não ajudam ao espetáculo. Mas James Allison tem uma solução.

Com os sistemas de proteção mais eficientes, mas mais pesados e com as unidades motrizes também mais pesadas, com as baterias a complicarem mais esta equação, o peso dos monolugares tem subido de forma constante ao longo dos anos, até chegarmos aos carros atuais que pesam perto de 800kg, uma enormidade para este tipo de veículo. Mas James Allison, diretor técnico da Mercedes, tem uma solução.

Para o engenheiro britânico, basta impor um peso mínimo e deixar que as equipas resolvam o problema. A F1 é conhecida por resolver problemas complexos e este, aos olhos de Allison, seria apenas mais um.

“Penso que a forma de os tornar mais leves é baixar o limite de peso e torná-lo um problema nosso”, afirmou Allison. “Se os carros estão acima do limite, isso obriga-nos a todos a tomar decisões bastante difíceis sobre o que colocamos e o que não colocamos nos nossos carros. Nem toda a gente concorda com esse ponto de vista. Mas acho que essa é a maneira mais garantida de pressionar para baixo o peso do carro.”

Por um lado, é uma solução interessante, com a possibilidade de vermos soluções originais. No entanto, esse seria um objetivo caro para as equipas. Normalmente, as equipas usam materiais mais exóticos para baixar o peso, mas esses materiais são caros e a F1 quer controlar custos. Mas todos concordam que é preciso fazer algo para reduzir o peso dos monolugares, que correm o risco de se tornarem ainda mais pesados e, por isso, menos ágeis.