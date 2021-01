F1, James Allison: “Segunda corrida em Silverstone foi um autêntico ‘autogolo’…”

O diretor técnico da Mercedes na Fórmula 1, James Allison, revelou que a equipa não esteve bem no Grande Prémio do 70º Aniversário, que se correu em Silverstone.

Em 2020, a Fórmula 1 teve dois Grandes Prémios consecutivos na Grã-Bretanha, no circuito de Silverstone. No primeiro, o Grande Prémio da Grã-Bretanha, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas tiveram furos, com Hamilton a cortar a linha de meta em ‘três rodas’.

Na semana seguinte, no mesmo circuito, e de acordo com Allison em declarações ao Auto Motor und Sport, “não fizemos um bom trabalho na segunda corrida em Silverstone. Na primeira conseguimos terminar, mas na segunda não prestamos a atenção necessária aos problemas da primeira corrida. Começamos a segunda semana em Silverstone com a mesma afinação da primeira e esperamos por um milagre. Foi um autêntico autogolo!”, revelou Allison.