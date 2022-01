F1, James Allison: “Provavelmente duas equipas irão falhar a interpretação das regras” | AutoSport

No mais recente vídeo da Mercedes, James Allison falou um pouco dos desafios que as equipas enfrentam para esta época, com os novos regulamentos.

Allison, diretor técnico dos Flechas de Prata, afirmou que esta é uma das maiores mudanças de sempre da F1:

“O tamanho das novas regulamentações é praticamente o dobro do que tínhamos antes e são muito diferentes do que tínhamos, o que significa que tivemos de reinventar o carro de uma ponta à outra. O carro é completamente novo, quer nas novas partes criadas, quer na filosofia usada, com uma aerodinâmica diferente, travões diferentes, rodas diferentes, pneus diferentes. Mesmo o motor, uma das coisas que menos alterações sofreu, teve de ser completamente revisto e preparado para o congelamento que impedirá de fazer mudanças nos próximos três anos, pelo que todos os construtores quererão retirar o máximo de desempenho agora. “

Allison referiu o trabalho intenso que tem sido feito pela equipa, no entanto esse trabalho tem sido abordado com paixão, pois segundo o responsável da Mercedes, todos os membros da equipa gostam de F1 e abraçam o novo conceito que, teoricamente, dará corridas mais competitivas, lutas mais renhidas e uma grelha mais próxima.

“Neste novo conjunto de regulamentos, há oportunidades a serem aproveitadas, mas também há riscos. Mas, aqui na Mercedes, adoramos este novo desafio, pois vemos isto como uma oportunidade de mostrar que o nosso sucesso até agora não foi obra do acaso. Vemos cada mudança de regulamentos para provarmos o nosso valor e ver se somos merecedores de continuarmos na frente. “

“É difícil tentar entender qual será a ordem da grelha nesta época, mas é algo entusiasmante precisamente porque nenhum de nós sabe qual será a ordem. Todas as equipas deram e dão o melhor para encontrar uma fórmula que funcione com estes novos regulamentos e vamos descobrir ao mesmo tempo. Imagino, tendo em conta que os carros são tão novos e tão diferentes, que um ou dois carros terão seguido uma filosofia errada e que terão um ano penoso pela frente. Imagino que todos terão deixado escapar alguma coisa e quando olharmos para outros carros iremos pensar `porque não pensamos nisto´ e vamos trabalhar para tentar colocar essa ideia no nosso carro. “