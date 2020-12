F1, James Allison: “Os novos regulamentos só nos deixam mais motivados…”

Os novos regulamentos da Fórmula 1 são uma tentativa do desporto em criar uma maior igualdade entre as equipas. Para o diretor técnico da Mercedes, James Allison, isso serve de motivação para a Mercedes continuar a melhorar.

A equipa de Brackley tem sido dominante na era de motores V6 turbo híbridos, vencendo o campeonato de construtores e de pilotos de forma consecutiva desde 2014. Para Allison, a introdução dos novos regulamentos em 2022 é algo que dá mais motivação à equipa.

Ao ESPN F1 podcast, o engenheiro afirmou: “Estamos no topo da pirâmide neste momento. Estas mudanças parecem querer visar-nos e apesar de não estar escrito, a ideia é que não querem uma pirâmide, mas sim que as equipas sejam capazes de vencer num dia e perder no outro, para que cada fim de semana seja imprevisível”.

“Mas, não há nada mais motivador para este grupo que um novo desafio. Aceitamos estas novas regulamentações e como fizemos anteriormente vamos dar o nosso melhor para estarmos na frente. Com sorte, podemos mesmo estar na frente”, afirmou o diretor técnico da Mercedes.