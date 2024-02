F1, James Allison (Mercedes): “foco é melhorar o imprevisível eixo traseiro do W14…” | AutoSport

Tal como disse Toto Wolff, a Mercedes tem uma montanha para escalar, e James Allison, Diretor Técnico Mercedes, um dos papéis mais importantes a desempenhar na equipa, para que esta tenha a possibilidade de voltar a tentar chegar ao ‘cume’.

Faltam 15 dias para o primeiro treino livre no Bahrein, o início da campanha de 2024. Há apenas 80 dias, a época de 2023 terminou. Apesar da falta de corridas, as fábricas de Brackley e Brixworth têm estado a fervilhar de atividade e a equipa tem trabalhado arduamente num projeto que começou há quase 12 meses. Imediatamente após o dececionante Grande Prémio do Bahrein de 2023, a equipa olhou para o espelho em todos os aspetos das suas operações. Foi definida uma nova direção, dando início a um período de renovação. Apesar das limitações da arquitetura pré-existente do W14, houve um progresso tangível durante o ano.

Uma batalha árdua, que durou um ano inteiro, resultou no segundo lugar no Campeonato de Construtores. A missão continua até 2024: “O design de qualquer carro é um processo iterativo. É um longo processo”, explicou o Diretor Técnico James Allison. “Remonta ao ano passado. Um carro novo permite à equipa fazer alterações maiores que não são possíveis durante a época. Estas são decisões que são tomadas durante o verão anterior.”

Estas alterações incluem um novo chassis e uma nova caixa de velocidades. Aerodinamicamente, como sempre, o foco foi a eficiência. A busca incessante para encontrar mais downforce (força descendente) com menos arrasto (ndr, Arrasto: É a força que resiste ao movimento do carro no ar. Atua na direção oposta à velocidade do carro. É causado pela fricção do ar com a superfície do carro. Aumenta com a velocidade e com a área frontal do carro. É um fator que limita a velocidade máxima do carro.

Downforce: É a força vertical que empurra o carro para baixo contra a pista. É gerada pela aerodinâmica do carro, principalmente pelas asas e pelo assoalho. Aumenta com a velocidade do carro. Melhora a aderência do carro à pista, permitindo que ele faça curvas em velocidades mais altas. O arrasto é inevitável, enquanto a downforce pode ser controlada pelos engenheiros.) e entregá-la à pista de uma forma que complemente a função da suspensão e dos pneus.

“Um grande foco tem sido melhorar o imprevisível eixo traseiro do carro anterior”, continuou Allison. “Trabalhámos arduamente para assegurar que ambos os eixos, mas particularmente o eixo traseiro, mantêm um melhor controlo dos pneus do que no W14. Também houve algumas mudanças em áreas em que podíamos melhorar, incluindo o efeito DRS e o desempenho nas paragens nas boxes.”

No entanto, é na parte de baixo do carro que se encontram os principais fatores de diferenciação.

James acrescentou: “Com esta geração atual de carros, grande parte do desempenho vem da forma como o piso interage com a estrada. A eficácia de um automóvel depende do comportamento aerodinâmico desse piso.

“Sentimos que passámos um bom inverno, mas a F1 é um jogo relativo e só o tempo dirá quão grande foi o passo que demos. Estamos concentrados em tirar o máximo partido do carro que lançamos, mas estamos entusiasmados com a corrida de desenvolvimento que se seguirá, uma vez que os regulamentos ainda são recentes e as oportunidades abundam”, concluiu James Allison.