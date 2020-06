F1, James Allison: “Jantes de 18 polegadas deixam os carros mais lentos…”

De acordo com o diretor técnico da Mercedes na Fórmula 1, James Allison, os novos pneus com jantes de 18 polegadas vão fazer com que a performance dos monolugares seja pior.

Num vídeo publicado pela Mercedes, Allison admitiu que: “Os novos pneus serão mais pesados e terão menos tração. Assim, os carros serão mais lentos, cerca de um a dois segundos”.

Quanto ao uso de pneus com jantes de 18 polegadas, Allison também disse que: “Para os automóveis de estrada, onde o desempenho não é tão elevado e a economia é mais importante, esta é uma melhor solução. Assim, vamos alinhar o nosso mundo com os automóveis de estrada, o que dá mais relevância ao que fazemos”.