F1: James Allison com novo papel na Mercedes

James Allison vai assumir um novo papel na Mercedes, como Diretor Técnico Principal, passando o seu cargo de Diretor Técnico a ser ocupado pelo atual diretor de tecnologia, Mike Elliott.

Esta mudança significativa na estrutura significa que nos próximos meses Allison entregará a Elliot o papel que tem desempenhado desde 2017, e começará a concentrar-se nos desafios que a equipa enfrenta, uma vez que a F1 se prepara para avançar para uma nova era com regulamentos totalmente novos, no próximo ano.

“Acredito firmemente que as pessoas têm um prazo de validade em funções superiores neste desporto, e optei por me afastar do meu papel de Director Técnico a fim de passar o testemunho na altura certa para a organização e para mim próprio.

Gostei destes quatro anos e meio maravilhosos como Diretor Técnico, e tem sido um privilégio especial liderar o esforço técnico da equipa nesse período”. É um grande prazer ser sucedido pelo Mike, um engenheiro excecional num grupo tremendamente forte.

Beneficiaremos do ‘fresco’ que ele trará ao papel – e espero poder continuar a dar uma contribuição útil numa nova esfera de atividade no meu papel de CTO, com foco no aumento da nossa capacidade em toda a linha e no apoio a Toto [Wolff] com os grandes desafios estratégicos que enfrentamos no futuro próximo”.