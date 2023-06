F1: James Allison acredita que fim das mantas de aquecimento não é “assunto encerrado” | AutoSport

A Fórmula 1 trabalha para ser cada vez mais sustentável e uma das medidas que está em cima da mesa e até a ser testada pela Pirelli é a retirada das mantas de aquecimento dos pneus. Apesar das experiências em pista com os carros atuais por parte do fornecedor exclusivo de pneus, é um tema que divide. As equipas pequenas são a favor da medida, as equipas maiores tentam atrasar a transição e os pilotos levantam muitas dúvidas sobre as condições de segurança.

Depois da Pirelli ter testado os protótipos de pneu para este ano em Austin durante a temporada passada, apenas aquecidos a 50 graus, Max Verstappen foi muito crítico, avisando que ainda que haveria “muitos acidentes” se a proposta de retirar por completo as mantas de aquecimento fosse aprovada.

A Mercedes ficou em Barcelona mais tempo, realizando um teste conjunto com a Pirelli, onde participaram Mick Schumacher e George Russell. Na conferência de imprensa do GP do Canadá, James Allison, diretor técnico da equipa de Brackley, disse acreditar que este ainda não é um assunto encerrado e que a Pirelli tem ainda muitos desafios pela frente.

“Os testes que fizemos depois de Barcelona foram para experimentar os pneus sem mantas”, começou por explicar Allison. “É um teste que é controlado pela Pirelli. As coisas que eles nos pedem para testar são coisas que decidem, e nós apenas fornecemos um carro para estar em pista, esperamos que a uma velocidade decente, enquanto retiram as suas conclusões. Diria que a ideia inicial de correr sem mantas não é exatamente um assunto encerrado e pensar que isso vai ser uma coisa boa no próximo ano. Eu diria que há muitos desafios para que isso resulte”.

Pierre Waché da Red Bull, também presente na conferência no mesmo período de Allison, quando questionado se a ideia iria para a frente em 2024, esclareceu que “no regulamento técnico está escrito: não há mantas”, acrescentando que “o principal problema do ponto de vista dos pneus é a evolução da pressão durante uma sessão e isso é algo que veremos quando o testarmos. Nessa altura, teremos uma melhor visão sobre isso”, concluiu.