F1, James Allison: “Acho que se podia acabar com as bandeiras azuis”

O diretor técnico da Mercedes, James Allison, acredita que a Fórmula 1 poderia ter corridas mais interessantes se não existissem bandeiras azuis. As bandeiras azuis servem para que os carros que estão na frente possam dobrar os carros mais atrasados, sem ter problemas de lutar pela posição.

No canal de YouTube da Mercedes, Allison esteve a responder a algumas perguntas e numa delas afirmou: “Provavelmente todos não vão gostar do que vou dizer, sei que o Toto Wolff definitivamente não apoiaria isto, mas acho que se deveria acabar com as bandeira azuis”.

“Isso seria interessante porque ao dobrar alguém teríamos de lutar pela posição, porque eles não tinham de se desviar. Acho que isso faria corridas mais interessantes”.