F1: Jake Dennis vai testar pela Red Bull | AutoSport

Jake Dennis, atual campeão da Fórmula E vai testar pela Red Bull no teste para estreantes. Depois de Liam Lawson ter perdido o estatuto de estreante, a Red Bull optou por usar o seu piloto de simulador para uma das sessões obrigatórias.

Isack Hadjar também vai pilotar para a AlphaTauri no FP1 no México antes de mudar para a Red Bull em Abu Dhabi, com a equipa de Faenza a precisar apenas de uma sessão, uma vez que Nyck de Vries era estreante quando pilotou na abertura da época no Bahrain.