F1: Jake Dennis aposta em domínio de Max Verstappen em 2024 ao volante de um carro “extremamente rápido” | AutoSport

Alcançando 21 vitórias nas 22 provas realizadas na temporada passada, a Red Bull pôde passar cedo a sua atenção para o desenvolvimento do monolugar deste ano, assegurou Jake Dennis. “Não fizemos qualquer [trabalho de] desenvolvimento no carro de 2023 depois de Singapura”, concluiu.

Dennis, que pilotou o RB19 no primeiro treino livre de Abu Dhabi em 2023, adiantou ao Mirror Sport que a Red Bull tem “novamente um carro de corrida extremamente rápido” e que espera que conquistem o título “novamente, a menos que alguém como a Ferrari ou a Mercedes consiga, de alguma forma, encontrar cerca de um segundo [por volta]. Acho que vai ser uma temporada bastante monótona na Fórmula 1, com Max [Verstappen] provavelmente a dominar”.

O piloto de desenvolvimento da Red Bull, que passou os últimos tempos no simulador a testar o RB20, o monolugar da equipa austríaca para a próxima temporada, deixa adivinhar um cenário muito complicado para as estruturas adversárias. Jake Dennis, que foi também Campeão do Mundo de Fórmula E em 2023, assegura que o próximo carro da Red Bull será “extremamente rápido”, não dando hipótese aos adversários.

