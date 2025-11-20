F1, Jak Crawford, piloto reserva da Aston Martin para 2026, promete futuro promissor
Jak Crawford, de 20 anos, foi confirmado como piloto reserva oficial da Aston Martin em 2026, reforçando a aposta na formação de talentos jovens para a Fórmula 1.
Jak Crawford prepara-se assim para uma nova oportunidade na Fórmula 1 e substitui Felipe Drugovich nesta função. Antes disso, Crawford já tinha acumulado cerca de 2.100 km em monolugares de Fórmula 1 e participado em testes e sessões de treino, destacando-se pelo seu trabalho no simulador e na adaptação ao carro.
Durante a temporada 2025, Crawford destacou-se também na Fórmula 2, marcando uma presença constante na luta pelo campeonato, atualmente a apenas 19 pontos do líder Leonardo Fornaroli. A sua evolução na categoria júnior reforça o potencial de um futuro piloto de destaque na Fórmula 1.
O CEO da Aston Martin, Andy Cowell, enalteceu o desempenho de Crawford, afirmando que o piloto tem mostrado “valor nos últimos dois anos” e contribuído significativamente nos testes e no desenvolvimento do carro. A sua ascensão reforça a aposta da equipa na formação e promoção de talentos jovens, numa temporada onde a sua presença no grid principal ainda está por definir, mas com esperança de vir a competir de forma regular.
