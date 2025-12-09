F1: Jak Crawford foi o mais rápido no último treino do ano

O último dia de ação em pista de 2025 na Fórmula 1 terminou com Jak Crawford no topo da tabela de tempos, numa jornada que serviu simultaneamente para cumprir o programa de jovens pilotos e para dar início ao primeiro teste coletivo rumo à revolução regulamentar de 2026. No circuito de Yas Marina, as equipas dividiram-se entre o rodar dos estreantes e o ensaio de carros adaptados, configurados para simular a performance dos futuros monolugares.

Com os carros adaptados a utilizarem níveis de apoio aerodinâmico reduzidos e pneus distintos dos usados pelos rookies, os tempos favoreceram os jovens pilotos. Luke Browning (Williams) liderou durante grande parte do dia com 1m23,920s, mas foi Jak Crawford quem aproveitou a pista mais rápida ao cair da noite para fixar o melhor registo em 1m23,766s, colocando a Aston Martin no topo. Paul Aron, ao volante de um Sauber, e o próprio Browning completaram os três primeiros. Frederik Vesti (Mercedes), Ayumu Iwasa (Red Bull) e Arvid Lindblad (Racing Bulls) também somaram quilometragem competitiva.

Paralelamente, os pilotos titulares dividiram funções na McLaren e Ferrari, enquanto Max Verstappen e George Russell optaram por não participar, ficando as suas equipas representadas pelos jovens convocados para o teste.

Teste com carros adaptados

No campo dos carros adaptados, a maior atenção recaiu sobre a Mercedes, que apresentou um protótipo de asa dianteira com aerodinâmica ativa — elemento central das regras de 2026. Kimi Antonelli, responsável exclusivo pela condução do monolugar experimental, testou um sistema capaz de alternar entre modos de baixo arrasto em linha reta e configurações convencionais. O italiano terminou em sexto absoluto com 1m25,170s, o melhor tempo entre os carros adaptados, superando Oscar Piastri por cerca de um segundo.

Com cargas aerodinâmicas equivalentes às previstas para 2026, Antonelli esteve isento do limite de velocidade de 300 km/h aplicado aos restantes carros adaptados, permitindo-lhe completar um impressionante total de 157 voltas — o maior da sessão — e recolher dados cruciais sobre pneus e integração da asa ativa.

O dia decorreu sem grandes incidentes, à exceção de um toque de Ryo Hirakawa na Curva 1, que provocou uma breve bandeira vermelha, e de problemas técnicos que limitaram Esteban Ocon a apenas quatro voltas. Com os derradeiros quilómetros de 2025 concluídos, as equipas voltam-se agora para a profunda mudança técnica que moldará a Fórmula 1 já no próximo ano.