F1, Jaime Alguersuari: Sergio Pérez na equipa júnior da Red Bull “não teria durado um ano” | AutoSport

Através do programa de jovens pilotos da Red Bull e da visão de Helmut Marko e Dietrich Mateschitz sobre este projeto, já rendeu à equipa seis títulos mundiais de construtores, principalmente, graças às conquistas de Sebastian Vettel e Max Verstappen, além da descoberta de muitos outros pilotos de grande nível, alguns que estão atualmente ou passaram pela Fórmula 1, outros que somam vitórias noutras competições. O legado deste programa é enorme para o automobilismo mundial. No entanto, na opinião de Jaime Alguersuari, antigo piloto deste programa, os resultados não têm sido os mais positivos.

O antigo piloto catalão, agora DJ, vê na contratação de um piloto fora deste programa, neste caso Sergio Pérez, o espelho do seu insucesso, afirmando mesmo que o piloto mexicano não conseguiria ultrapassar os mesmos desafios que os pilotos da equipa junior da Red Bull tiveram pela frente.

“O facto de Pérez estar a pilotar para a Red Bull mostra que a equipa júnior da Red Bull não está a ter sucesso”, disse o ex-piloto da Toro Rosso entre 2009 e 2011 em declarações ao podcast da Sky Sports F1. “A ideia que nos deram, a nós e aos meios de comunicação social, é que estão a construir campeões, ou os melhores pilotos que podem, para lhes dar a oportunidade de conduzir para a AlphaTauri, de modo a ganharem experiência. O facto de irem a outro lado para encontrar um piloto para a Red Bull já é controverso. Não faz sentido”.

Tendo abordado a sua passagem por este programa e como lá chegou, assim como a exigência que há na equipa júnior da Red Bull e os muitos milhões de dólares que são gastos com as jovens esperanças, Alguersuari afirmou um pouco mais tarde que “Checo [Sergio Pérez] nunca esteve na equipa júnior. Se estivesse, tendo em conta a forma como Helmut Marko avalia os pilotos, não teria durado um ano” e considerando ainda que, atualmente com o carro atual da equipa liderada por Christian Horner, “não é aceitável que Pérez seja sempre meio segundo ou sete décimos mais lento” do que Max Verstappen.