F1, Jacques Villeneuve: “Valtteri Bottas é demasiado lento”

Contundente e objetivo como sempre, Jacques Villeneuve, fez a avaliação do que aconteceu em Ímola e foi muito claro. O acidente entre Valtteri Bottas e George Russell foi referido pelo campeão canadiano que atribuiu a culpa a Bottas e criticou Toto Wolff.

O chefe da Mercedes Motorsport, Toto Wolff, criticou Russell pelo acidente, ameaçando o piloto com uma despromoção para a “Renault Clio Cup”.

Villeneuve, no entanto, diz que a culpa pertence a Bottas por ter virado ligeiramente para direita e também por ter sido tão lento que estava sujeito a um ataque de um Williams.

“Não compreendo bem Toto Wolff. Porque é que ele culpa o jovem britânico na colisão? Bottas sabia exatamente que o seu potencial sucessor estava prestes a ultrapassá-lo e arriscou-se um grave acidente com a sua pequena mudança para a direita. Ele não deve fazer isso nestas difíceis condições de pista. Mas isto mostra quão tenso o Bottas apenas na segunda corrida da época. E isso não vai melhorar. Porque ele é simplesmente demasiado lento. Se não o fosse, não teria de defender a sua posição tão duramente contra um Williams”.

Villeneuve acredita que o desempenho em Imola mostra que Max Verstappen tem um aliado muito melhor em Sergio Pérez do que o Lewis Hamilton tem em Bottas.

“Pérez é o recém-chegado à equipa Red Bull e no entanto já é mais forte do que Bottas, que está na sua quinta temporada com a Mercedes”, acrescentou ele. “Pérez pode ajudar Max mais do que Bottas pode ajudar Hamilton”.