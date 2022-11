F1, Jacques Villeneuve: “Talvez a Mercedes devesse olhar mais para a televisão” | AutoSport

Já todos entenderam que a Mercedes falhou na escolha estratégica. A opção conservadora terá comprometido um ataque mais incisivo à liderança e Jacques Villeneuve apontou o dedo à equipa germânica.

Para o ex-piloto canadiano, a Mercedes focou-se em demasia nos dados das simulações e não prestou atenção ao que acontecia em pista:

“Todos puderam ver o que o Daniel Ricciardo fez com os pneus médios, que era claramente o composto certo. Talvez a Mercedes devesse olhar mais para a televisão em vez de olhar para todos os seus computadores”, declarou o canadiano.

Esta crítica surge depois de Valtteri Bottas ter dito recentemente que na Mercedes o seu feedback não era tão valorizado, pois os dados das simulações eram sempre o foco da equipa. Bottas disse que prefere a abordagem da Alfa Romeo, que está mais atenta ao que o piloto diz e faz alterações consoante o feedback, ao contrário da Mercedes que mantém uma afinação, se as simulações dizem que são o melhor compromisso. No México, talvez tenhamos visto mais um sinal que a Mercedes prefere confiar nas simulações do que ter mais agilidade nas decisões, olhando para o que acontece na pista.