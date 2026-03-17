F1, Jacques Villeneuve sobre a Mercedes: “Não é como em 2014”

Jacques Villeneuve considera que o domínio inicial da Mercedes na temporada de 2026 de Fórmula 1 está longe de ser comparável à hegemonia que a equipa demonstrou a partir de 2014. Apesar de a formação alemã ter vencido todas as corridas até agora, o canadiano acredita que a diferença para os rivais não é tão significativa.

A Mercedes começou a nova era regulamentar em grande forma, com vitórias no Grande Prémio da Austrália, na corrida sprint e no Grande Prémio da China. Ainda assim, Villeneuve defende que outras equipas, em particular a Ferrari, já demonstraram capacidade para se aproximar.

“É um domínio, mas não é esmagador. Não é como em 2014, quando a diferença era de mais de um segundo e ainda tinham margem para aumentar o ritmo. Além disso, outras equipas também utilizam o motor Mercedes”, afirmou o campeão do mundo de 1997 à Sky Sports Alemanha. “Eles parecem ter desenvolvido um monolugar muito equilibrado e fácil de conduzir. Se olharmos para o Russell, parece que está a dar um passeio, sem esforço. Isso permite-lhe gerir melhor os pneus e manter sempre uma margem de segurança.”

Villeneuve acredita, no entanto, que essa vantagem poderá diminuir à medida que as restantes equipas compreendam melhor a gestão de energia exigida pelas novas regras.

“As outras equipas vão acabar por perceber como gerir melhor a energia. E, olhando para as corridas, os pilotos da Ferrari até têm mostrado melhor capacidade de luta em pista. Nas primeiras voltas, eles conseguem adaptar-se rapidamente e perceber como utilizar a energia. Isso tem permitido desafiar o Russell e criar boas batalhas, o que tem sido interessante de ver.”