F1, Jacques Villeneuve sobre a Mercedes: “Não é como em 2014”
Jacques Villeneuve considera que o domínio inicial da Mercedes na temporada de 2026 de Fórmula 1 está longe de ser comparável à hegemonia que a equipa demonstrou a partir de 2014. Apesar de a formação alemã ter vencido todas as corridas até agora, o canadiano acredita que a diferença para os rivais não é tão significativa.
A Mercedes começou a nova era regulamentar em grande forma, com vitórias no Grande Prémio da Austrália, na corrida sprint e no Grande Prémio da China. Ainda assim, Villeneuve defende que outras equipas, em particular a Ferrari, já demonstraram capacidade para se aproximar.
“É um domínio, mas não é esmagador. Não é como em 2014, quando a diferença era de mais de um segundo e ainda tinham margem para aumentar o ritmo. Além disso, outras equipas também utilizam o motor Mercedes”, afirmou o campeão do mundo de 1997 à Sky Sports Alemanha. “Eles parecem ter desenvolvido um monolugar muito equilibrado e fácil de conduzir. Se olharmos para o Russell, parece que está a dar um passeio, sem esforço. Isso permite-lhe gerir melhor os pneus e manter sempre uma margem de segurança.”
Villeneuve acredita, no entanto, que essa vantagem poderá diminuir à medida que as restantes equipas compreendam melhor a gestão de energia exigida pelas novas regras.
“As outras equipas vão acabar por perceber como gerir melhor a energia. E, olhando para as corridas, os pilotos da Ferrari até têm mostrado melhor capacidade de luta em pista. Nas primeiras voltas, eles conseguem adaptar-se rapidamente e perceber como utilizar a energia. Isso tem permitido desafiar o Russell e criar boas batalhas, o que tem sido interessante de ver.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI